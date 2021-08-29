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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زى المحلات.. طريقة عمل الكفتة للشيف شربينى

الكفتة
الكفتة

تعد الكفتة من أجمل أكلات اللحوم التى تمتلك شعبية كبيرة بين جميع المصريين وعدد كبير من العرب ويتم إعدادها فى المنزل بطرق متنوعة كما أن الكفتة الجاهزة تمتلك مذاقا خاصا.


ونقدم لكم طريقة عمل الكفتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الكفتة 

لية ضاني
لحمة مفرومة
بصل
7 بهارات
بقدونس
زيت عباد الشمس

بقدونس للتقديم
ملح 

فلفل أسود
 

طريقة عمل الكفتة 


* افرمي البصل جيدا ويصفى من الماء ويخلط البصل مع اللحم المفروم واللية والبهارات والملح والفلفل وأضربيهم في كبة كهربائية حتى تصبح عجينة متماسكة.


* شكلي عجينة الكفتة أصابع على أسياخ خشبية مع ترطيبها بخليط ماء البصل وماء الطماطم ثم توضع الأصابع على شواية ساخنة وتوضع في صينية وتدخل فرنا ساخنا ليكتمل نضجها وتقدم مع البقدونس.

الكفتة طريقة عمل الكفتة مقادير الكفتة الشيف شربينى أكلات اللحوم

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