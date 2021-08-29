نائبة: "دلتا" جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات منح اللقاح للمواطنين ضرورة

علقت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا “دلتا” فى العام المقبل، قائلة: إن انتشار فيروس كورونا منذ بدايته شهد العديد من مراحل «التهويل والتهوين»، وأنه مثلما نطالب المواطنين بتوخى الحذر الشديد وأقصى درجات الاحتراز والوقاية، فلا يجب إثارة الفزع بينهم بالحديث عن كوفيد 22 أو متحورات لم يتم التحقق من وجودها بشكل طبى أو الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية.

وصرحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها بأنه مثلما يتم نشر الأخبار غير الموثوقة حول كوفيد 22 أو المتحورات التى تثير الذعر بين المواطنين، فإن جهودا أخرى بحثية تتواصل من أجل اختبار أدوية وأجسام مضادة وأنواع لقاحات تحارب السلالات الشائعة من فيروس كورونا، لكبح الطفرات النادرة المتوقعة عن الفيروس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد ظهور نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس سريع الانتشار، يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلة:"مسؤولية مواطن وحكومة مع بداية ظهور الكورونا كانت الأفراح مغلقة والحفلات أيضا ولكن الآن جميعها متاح ولا يوجد اتباع للإجراءات الاحترازية".