البنتاجون: السيارة المستهدفة في كابول تحمل كميات كبيرة من المتفجرات

نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين بسبب الغارة الأمريكية.

وقال المسؤول بالبنتاجون إن انفجارات ثانوية دوت لأن السيارة المستهدفة كانت تحمل كمية متفجرات كبيرة.

وأكد أن هناك ثقة بأن القوات الأمريكية في كابول تمكنت من إصابة الهدف خلال الضربة الجوية الأخيرة.

ونفذت القوات الأمريكية في أفغانستان ضربة جديدة بواسطة طائرات مسيرة قصفت سيارة محملة بالمتفجرات مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في كابول العاصمة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الغارات التي شنتها طائرات أمريكية مسيرة في مدينة كابول الأفغانية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص.