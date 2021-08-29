اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

من ضمن الموضوعات التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الماضية ، أزمة لاعب الزمالك شيكابالا ، مع رئيس إتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:



-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.



-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.



-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

علي جبر



-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.



-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.



-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.



-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.



-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

عقوبة شيكابالا



-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك( شيكابالا ) 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

الزمالك يصدر بيان قبل قرار لجنة المسابقات

وأصدر حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك ، بيانا بعد أحداث تسليم درع الدوري للفريق الأبيض عقب لقاء البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، لتوضيح العديد من الأمور المهمة.

نص بيان الزمالك



وجاء نص البيان كالتالي: "بالاصالة عن نفسي وبااسم جميع منتسبي نادي الزمالك نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسى النادي القائمه علي احترام أطراف المنظومة الرياضية وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا. وفي هذا الإطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الاهلي نود توضيح مايلي :

الزمالك



1.لم يقم أحد من القائمين علي تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفه لما كان يجب علي المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتدعياتها.

مشادة شيكابالا



2.تبين بعد انتهاء المبارة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقه التتويج.



3..حاول كابتن الفريق بناء علي تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلي أرض الملعب للمشاركة في التتويج علي نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولي بذلك إضافة إلي أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحة علي مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ماجرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.

شيكابالا



4.تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.



5.في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلي ما قبل المباراة حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن، توجه مسؤولو اتحاد الكرة للبوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس حيث تواجد كابتن الفريق والذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال إلا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلي مسمع منهم تحدث إلي كابتن الفريق بطريقة مسيئة متعمدة مما زاد الأمر توترا.



6.أننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكره القدم أن يضطلعوا بمسئولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الإعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شبهه الانحياز والكيل بمكيالين وحتي يتسني اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.



7.يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمه باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.



8.يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلي الموقف من كافة جوانبه وإبعاده وعدم اختزاله في معالجة فردية لأمر كابتن الفريق وعدم غض الطرف عن أخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة وندعو الجميع إلي تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك.



9.يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافة الحقائق ويرحب النادي بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلي معايير المهنية والشفافية.



10.يعلن نادي الزمالك إنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطوله الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن االله.

بيان الزمالك 1

بيان الزمالك 2