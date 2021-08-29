اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

من ضمن الموضوعات التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الماضية ، أزمة لاعب الزمالك شيكابالا ، مع رئيس إتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدوري
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.
-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.
-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.
-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.
-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.
-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.
-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.
-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.
عقوبة شيكابالا
-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك( شيكابالا ) 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.
الزمالك يصدر بيان قبل قرار لجنة المسابقات
وأصدر حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك ، بيانا بعد أحداث تسليم درع الدوري للفريق الأبيض عقب لقاء البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، لتوضيح العديد من الأمور المهمة.
نص بيان الزمالك
وجاء نص البيان كالتالي: "بالاصالة عن نفسي وبااسم جميع منتسبي نادي الزمالك نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسى النادي القائمه علي احترام أطراف المنظومة الرياضية وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا. وفي هذا الإطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الاهلي نود توضيح مايلي :
1.لم يقم أحد من القائمين علي تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفه لما كان يجب علي المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتدعياتها.
2.تبين بعد انتهاء المبارة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقه التتويج.
3..حاول كابتن الفريق بناء علي تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلي أرض الملعب للمشاركة في التتويج علي نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولي بذلك إضافة إلي أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحة علي مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ماجرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.
4.تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.
5.في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلي ما قبل المباراة حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن، توجه مسؤولو اتحاد الكرة للبوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس حيث تواجد كابتن الفريق والذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال إلا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلي مسمع منهم تحدث إلي كابتن الفريق بطريقة مسيئة متعمدة مما زاد الأمر توترا.
6.أننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكره القدم أن يضطلعوا بمسئولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الإعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شبهه الانحياز والكيل بمكيالين وحتي يتسني اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.
7.يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمه باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.
8.يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلي الموقف من كافة جوانبه وإبعاده وعدم اختزاله في معالجة فردية لأمر كابتن الفريق وعدم غض الطرف عن أخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة وندعو الجميع إلي تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك.
9.يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافة الحقائق ويرحب النادي بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلي معايير المهنية والشفافية.
10.يعلن نادي الزمالك إنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطوله الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن االله.
بيان الزمالك 1
بيان الزمالك 2