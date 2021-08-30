عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع اصوات انفجارات وصواريخ في سماء كابول

كابول
كابول

كشفت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن سماع أصوات صواريخ تحلق في سماء العاصمة الأفغانية كابول، وأهدافها غير معروفة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت القيادة المركزية الامريكية، اليوم الإثنين، أن الهجوم بالطائرة بدون طيار "المسيرة" ضد مخططي ولاية خراسان - تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابول أمس، ادى الى انفجارات قوية متتالية، ربما ادت الى ضحايا اضافيين والهجوم مازال تحت التحقيق.

txt

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل انفجار كابول

txt

رسالة حزينة من بايدن إلى ضحايا الجيش الأمريكي في كابول

وقالت القيادة: "نعلم أن هناك انفجارات كبيرة وقوية لاحقة ناتجة عن تدمير السيارة المفخخة في كابول اليوم مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة بداخلها والتي ربما تسببت في وقوع إصابات إضافية".

ومن ناحية أخرى، أفاد بيان مشترك صادر عن بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ، أن طالبان ستسمح لجميع الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح بالسفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

وذكر البيان: 'تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني لديه تصريح بالسفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد'.

وأضاف البيان أن الدول، التي تضم أيضًا أستراليا واليابان وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى، ستواصل إصدار وثائق سفر لأفغان معينين.

الولايات المتحدة طالبان داعش القيادة المركزية الأمريكية كابول أفغانستان

موضوعات متعلقة

إعصار إيدا يتسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية

إعصار إيدا يصل اليابسة بالولايات المتحدة.. وبايدن يحذر من دمار شامل

الدفاع السعودية تعترض وتدمر مسيرة حوثية ثالثة على خميس مشيط

توافد نواب البرلمان الليبي على طبرق من أجل جلسة مساءلة الحكومة

مقتل 3 من قادة تنظيم داعش في العراق

نشرة العالم| إعصار إيدا يضرب أمريكا.. موعد استئناف الرحلات بين مصر والكويت.. تيجراي تهاجم الاتحاد الأفريقي بسبب جرائم آبي أحمد

بينيت يقترح على بايدن تشكيل تحالف إسرائيلي عربي لمواجهة إيران

إعلام لبناني: ميقاتي يقترب من الاعتذار عن تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل السيد بدير.. موقف إنساني لوالد الشهيد

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب إعصار إيدا

الأهلي يفاوض نجم وادي دجلة الجديد.. تفاصيل

سيدات مصر لكرة الهدف يخسرن أمام البرازيل فى بارالمبياد طوكيو

أفضل دعاء لتيسير الزواج مجرب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ