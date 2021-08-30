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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة حزينة من بايدن إلى ضحايا الجيش الأمريكي في كابول

بايدن وزوجته
بايدن وزوجته

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن حزنه العميق جراء ضحايا الجيش الأمريكي في التفجيرات التي وقعت بمطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "13 جنديًا فقدناهم كانوا أبطالًا قدموا التضحية القصوى في خدمة أسمى مُثلنا الأمريكية وفي الوقت نفسه إنقاذ أرواح الآخرين".

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وأضاف: "سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد".

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن بقاعدة دوفر الجوية أمس الأحدـ في تكريم أفراد من الجيش قتلوا في هجوم انتحاري أثناء إجلاء مدنيين من أفغانستان الأسبوع الماضي.

وبحسب "رويترز"، أسفر تفجير انتحاري لتنظيم داعش يوم الخميس عن مقتل العشرات من الأفغان و 13 جنديًا أمريكيًا كانوا يحرسون مطار كابول وسط جسر جوي أدى إلى إجلاء حوالي 114400 شخص في الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية شنت هجوما عسكريا في العاصمة الأفغانية، أمس الأحد، مستهدفة تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة.

وقال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، قبل الإعلان عن الضربة الأخيرة:"نحن في فترة خطر جسيم بالنظر إلى ما نراه في المخابرات".
 

الرئيس الأمريكي تنظيم داعش الجيش الأمريكي أفغانستان طالبان

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