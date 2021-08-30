الجيش الأمريكي يعترض 5 صواريخ استهدفت مطار كابول

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الإثنين، عن اعتراض 5 صواريخ استهدفت مطار العاصمة الأفغانية كابول، ولا ضحايا أمريكيين وفق معلومات أولية.

وقال مسئول أمريكي إلى وكالة رويترز إن الصواريخ التي استهدفت مطار كابول أُطلقت من سيارة في منطقة خير خانه شمال غرب العاصمة الأفغانية.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن سماع أصوات صواريخ تحلق في سماء العاصمة الأفغانية كابول، وأهدافها غير معروفة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت القيادة المركزية الامريكية، اليوم الإثنين، أن الهجوم بالطائرة بدون طيار "المسيرة" ضد مخططي ولاية خراسان - تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابول أمس، ادى الى انفجارات قوية متتالية، ربما ادت الى ضحايا اضافيين والهجوم مازال تحت التحقيق.

وقالت القيادة: "نعلم أن هناك انفجارات كبيرة وقوية لاحقة ناتجة عن تدمير السيارة المفخخة في كابول اليوم مما يشير إلى وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة بداخلها والتي ربما تسببت في وقوع إصابات إضافية".

ومن ناحية أخرى، أفاد بيان مشترك صادر عن بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ، أن طالبان ستسمح لجميع الرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الحاصلين على تصريح بالسفر من دولة أخرى بمغادرة أفغانستان.

وذكر البيان: 'تلقينا تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني لديه تصريح بالسفر من بلادنا سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد'.

وأضاف البيان أن الدول، التي تضم أيضًا أستراليا واليابان وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى، ستواصل إصدار وثائق سفر لأفغان معينين.