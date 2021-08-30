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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سامح شكري يلتقي نظيره الجزائري ⁧‫لبحث العلاقات الثنائية وتنسيق القضايا الإقليمية.. صور

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الجزائري

يلتقي حاليا ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية في الجزائر، مع نظيره الجزائري ⁧‫رمطان لعمامرة‬⁩؛ لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المُتلاحقة.

 

ووصل الوزير شكري مساء أمس إلى جمهورية الجزائر؛ للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال اليوم الاثنين وغدا ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.
 

وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ٢٤ ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والازدهار.
 

كما سيُجري وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.
 

شكري يلتقي نظيره الجزائري
شكري يلتقي نظيره الجزائري
شكري يلتقي نظيره الجزائري
شكري يلتقي نظيره الجزائري
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