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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان تنظم زيارة لطلابها لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم، و اشراف الدكتور رانيا الليثى عبد الحميد مدرس الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء و مرشد أكاديمى برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان، زيارة ميدانية لشركة السكر و الصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية لطلبة المستوى الرابع ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية و شعبة الكيمياء الحيوية و شعبة ميكروبيولوجى- كيمياء حيوية.

 

 

واستهدفت الزيارة تعريف الطلاب بالشركة وربط الدراسة العلمية بالواقع العملي حيث تعد الشركة قلعة من قلاع الصناعة الوطنية، معلماً بارزاً بين قلاع مصر الصناعية، إلى جانب ما تتسم به من استحداث كل طاقات النقلة التكنولوجية لزيادة الإنتاج بل ولتخطى كل أسوار المشكلات والمعوقات لتحقيق كل جوانب الإكتفاء الذاتى.

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هذا ولقيت الزيارة الطلابية لطلاب جامعة حلوان ترحيبا كبيرا من قبل مجلس إدارة الشركة الذين تعاونوا مع الكلية من أجل التعريف بالصناعات التي تقدمها الشركة لربط الخريجين بسوق العمل وفتح آفاق جديدة لديهم لتحقيق  الصالح لأبنائنا الطلاب، حيث إستقبل وفد طلاب جامعة حلوان المهندس/ فوزى علام رئيس قطاعات المصانع للصناعات الكيماوية و العضوية، المهندس/ عادل ذكى رئيس قطاع المصانع الذي قدم للطلاب عرضًا شيقًا ومتكامل لمراحل الإنتاج بالمصنع، كما قام المهندس/ حسن ابو طالب مدير الإنتاج باصطحاب الطلاب في جولة تفصيلية للوحدات المختلفة بالمصنع (وحدة إنتاج الخميرة، وحدة إنتاج الكحول و وحدة إنتاج الاسيتون)، و استمتع الطلاب بهذه الزيارة التي كانت ثرية وغنية بالمعلومات القيمة وأعربوا عن احساسهم بالفخر للصناعات المحلية المصرية متمنين مزيد من التقدم لمصرنا الحبيبة.

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جامعة حلوان كلية العلوم كلية العلوم جامعة الدكتور ماجد نجم برنامج التكنولوجيا الحيوية

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