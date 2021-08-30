رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكرم فتيات الدقهلية لكرة السلة

اختتمت مباريات المرحلة النهائية لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية لفتيات الأزهر، وذلك على ملاعب نادى الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان.



بدأت تصفيات المرحلة النهائية بمباريات المجموعة الأولى وضمت مناطق (جنوب سيناء - الأقصر - أسيوط - بنى سويف) حيث فاز فريق الأقصر على جنوب سيناء، وكذلك فوز فريق بنى سويف على أسيوط ليصعد فريقي الأقصر وبنى سويف ويتقابلان للصعود إلى نهائي المجموعة حيث فاز فريق الأقصر على فريق بنى سويف ليصبح أول المجموعة الأولى بينما فريق بنى سويف ثانى المجموعة.



وضمت المجموعة الثانية مناطق (الإسكندرية - القاهرة - الدقهلية - المنوفية) حيث فاز فريق القاهرة على فريق الإسكندرية، وكذلك فريق الدقهلية على فريق المنوفية ليصعد فريقي القاهرة والدقهلية وكان المركز الأول للمجموعة من نصيب فريق الدقهلية بينما فريق القاهرة ثانى المجموعة.



وأقيمت المبارة النهائية بين فريقي الدقهلية والأقصر حيث فاز فريق الدقهلية بالمركز الأول والأقصر بالمركز الثانى بينما فريق القاهرة احتل المركز الثالث وكان المركز الرابع من نصيب فريق بنى سويف.



حضر الفعاليات الدكتور سلامة جمعه داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية والدكتور محمد محمد السروي رئيس الإدارة المركزية الشرقية الأزهرية.