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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر هاتف جوجل الجديد.. بيكسل 5A | صور

مواصفات و سعر هاتف
مواصفات و سعر هاتف جوجل الجديد.. بيكسل 5A

أطلقت شركة جوجل الأمريكية منذ أيام قليلة أحدث هواتفها الذكية، والذى حمل إسم بيكسل Pixel 5A 5G، والذى يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس، و هو أحد هواتف الفئة المتوسطة، والغريب أن سعره هو أرخص من سعر شقيقه الأكبر بيكسل 4A.

 

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يحمل الهاتف  Pixel 5A 5G شاشة قياس 6.3 بوصة من نوه OLED، مع "نوتش" فى صورة ثقب بأعلى يسار الشاشة، و فارء بصمة الإصبع فى الجزء الخلفي من الجهاز.

يعمل Pixel 5A 5G بمعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 765G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ميزة NFC ، و مقاومة المياه والغبار بمعيار IP67، ولكن بدون دعم الشحن اللاسلكي.

 

ولمحبي التصوير جاء هاتف Pixel 5A 5G بكاميرا رئيسية مزودجة بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري واسعة بدقة 16 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

يمتلك الهاتف Pixel 5A 5G بطارية سعة 4,680 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، و يمكنك الحصول على الخاتف باللون الأسود مقابل 449 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 7050 جنيه مصري.

 

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت هاتفها الجديد Pixel 5A 5G فى السوق الياباني والأمريكي، باللون الأسود على أن يتم إطلاقه لاحقاُ فى باقي الأسواق العالمية.

جوجل Pixel Pixel 5a 5G بيكسل 4A جوجل الأمريكية

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