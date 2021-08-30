عادل بكر وكيلًا لصيدلة بنات أسيوط لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عادل جابر محمد بكر، الأستاذ المساعد بقسم علم الأدوية والسموم، بكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، وكيلًا لشئون التعليم والطلاب لكلية الصيدلة بنات بأسيوط.

جدير بالذكر أن الوكيل الجديد حصل على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًّا من جامعة جيسين بألمانيا، وعضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية لأمراض الصدر والجهاز التنفسي.

وشغل عضوية المجموعة الأوروبية للجهاز القلبي وارتفاع ضغط الدم الرئوي، كما كان يشغل رئيسًا لقسم الأدوية وإلسموم بكلية الصيدلة بنين بأسيوط.