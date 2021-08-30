أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في مصر|صور

استطاعت طرازات الـ SUV التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، أن تحتل مكانة خاصة داخل السوق المصري للسيارات، لما تتمتع به من مقاومات كثيرة أبرزها المساحة الداخلية الرحبة التي تناسب العائلة، والتصميم الخارجي المرتفع نسبيًا الذي يمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض تحديات الطريق، بالإضافة إلى القدرات الخاصة بكل إصدار وفقا لما تقدمة كل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 بأسعار أقل من 300 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 موديل 2021

1- شيري تيجو 3 موديل 2021

زودت شيري تيجو 3 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، ينقل السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 240.900 جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2021

2 - شيري تيجو 7 موديل 2021

حصلت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 على محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 165 كم/ساعة، ومن خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 10.5 ثانية.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 282 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 306 ألف جنيه.

ام جي ZS موديل 2021

3 - ام جي ZS موديل 2021

تحتوي ام جي ZS موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تبلغ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 259.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 274.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 292.990 جنيه.

جاك S4 موديل 2021

4 -جاك S4 موديل 2021

تستمد جاك S4 موديل 2021 قوتها من محرك تيربو بسعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، يجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كيلومتر خلال 9.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة جاك S4 موديل 2021 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة تبلغ 278 الف جنيه.

شانجان CS 15 موديل 2021

5 - شانجان CS 15 موديل 2021

دعمت السيارة شانجان CS 15 موديل 2021 بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تتكون من 5 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 105 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

أسعار شانجان CS 15 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل L1 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 229,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L2 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 244,900 جنيه.