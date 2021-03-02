أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارت على مواصلة تقديم افضل ما لديها من القدرات الفنية، و المهام التي تتعلق بعوامل الأمن و السلامة مثل انظمة المكابح المتطورة و برامج المساعدة على الطريق، و ابراز عناصر الرفاهية و التحكم، ولكن يشكل عامل السعر أهمية كبير لدى الراغبين في الحصول على سيارة جديدة تحمل موديل العام 2021، و من بين الاصدارات المقدمة نستعرض سويًا في هذا التقرير، أبرز 5 سيارات تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري.





- بروتون ساجا موديل 2021 :





حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانوال واخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 14.5 ثانية.





ويبلغ سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال موديل STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر188.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 / محرك 1300 سي سي بسعر 202.900 جنيه.





- لادا جرانتا موديل 2021





طرحت السيارة عبر فئتين من نواقل الحركة، و استمد الناقل الأوتوماتيكي أوامر الانطلاق من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر.





و بهذه القدرات تتسارع جرانتا من نقطة الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.4 ثانية، و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عندما تخوص مسافات تصل لـ 100 كم.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة لادا جرانتا موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال موديل / FULL OPTION 2021محرك 1600 سي سي بسعر153 ألف جنيه.

الفئة الثانية أتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2021 / محرك 1600 سي سي بسعر173 ألف جنيه.

- شيري اريزو 5 موديل 2021





تستمد شيري اريزو 5 عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 114 حصان ، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن / متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر نوعين من نواقل الحركة مانيوال و أوتوماتيكي النقلات مكون من 7 سرعات.





بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.





ويبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال / بيز لاين / فرش جلد موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 174.900 جنيه.

الفئة الثانية AT BASELINE موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 192 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AT BASELINE LEATHER موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 193.900 جنيه.

الفئة الرابعة هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 207.900 جنيه.





- شيفروليه اوبترا موديل 2021





تقدم شركة شيفروليه سيارتها اوبترا عبر 4 فئات مختلفة التجهيزات، و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





و تتسارع اوبترا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو7.3 لتر، وذلك عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفورليه اوبترا 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك مويل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197.500 ألف جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي سعر 204 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر214.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 ألف جنيه.





- رينو لوجان موديل 2021

تقدم العلامة التجارية رينو سيارتها لوجان عبر اصدارين، كلاهما مزود بمحرك رباعي الساطوانات، بسعة 1600 سي سي، و لكن الأول قادر على انتاج قوة 90 حصان وعزم أقصى للدوران بلغ 128 نيوتن/متر، بينما يأتي المحرك الاخر بقدرات 110 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي السرعات.





وبفضل هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 11.5 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر/100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان 2021 :





الفئة الاولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 174 الف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 188 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 208 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221 الف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229.500 ألف جنيه.