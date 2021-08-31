مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته ..صور

قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية فجر اليوم الثلاثاء هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلي أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلي أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن وعضوا مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسي" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي .

وانتابت حالة من الفرحة والسعادة البالغة علي وجوه الآلاف من الأسر والعائلات حول منزل أسرة الطفل زياد المختطف فرحا بعودته سالما وتحريره من أيدي ملثمين اختطفوه بالإكراه بواسطة سيارة ملاكي من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

في المقابل وجه أحمد البحيري والد الطفل "زياد" بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية مشيرا بقوله " قيادات الأمنية وعدوني خلال 48 ساعة عودة ابني إلي حضني والحمد لله صدقوا في عهدهم".

وتابع والد الطفل والدموع في عيناه باكيا " كل الشكر والتقدير لكل اللي ساعدونا وساندونا في محنتنا وفرحتي بعودة ابني إلي أحضاني وحضن زوجته لا تنتهي والحمد لله ربنا فضله عظيم" .

وأضاف والد الطفل المختطف بقوله " الخاطفين طلبوا مني فدية 2 مليون جنيه لعودته وكل الضباط تعهدوا بعودته سالما وضبط الجناه وفعلا ده حصل وكل الشكر والعرفان لهم".

في ذات السياق قال الحاج سيد الشرشابي جد الطفل زياد " الحمد لله ليلة عودة الطفل زياد فرحة لكل أهل المحلة وابننا بقي في حضن أمه ولن ينام بعيدا مرة أخري عن منزل أسرته".

كما وجه جد الطفل زياد رسالة شكر لكل الأجهزة الأمنية علي أدائهم وضبطهم للجناة الهاربين مشيرا بقوله " الأمن في مصر بخير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حبيب المصريين ".

وكان مسئول أمني بالغربية أعلن العثور على الطفل زياد صاحب واقعة الاختطاف داخل مخزن مهجور بنطاق قرية السجاعية بمركز المحلة.

وتابع المسئول الأمني أنه تم إلقاء القبض علي ثلاثة متهمين ملثمين مسلحين بالبنادق وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز المحلة لعرضهم علي النيابة العامة.

وكانت مدينة المحلة بمحافظة الغربية شهدت مساء الاثنين مشاركة اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية مشاركة فرق البحث الجنائية بموقع اختطاف الطفل "زياد" المختطف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة ".

كما كلف مساعدي وزيري الداخلية في تعليمات عاجلة إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بأهمية تكثيف الجهود المبذولة أمنيا للتحديد هوية المتهمين لإعادة الطفل إلي أحضان أسرته.

أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز عمره 8 سنوات مطالبا بتفريغ كاميرات مراقبة وسماع أقوال شهود عيان .

كما شدد المحامي العام علي ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعه ضبط الجناة الهاربين.

الهدوء يسيطر على الحياة في مدخل مدينة المحلة، استيقظ الجميع للذهاب إلى عملهم، السيارات تصطف داخل المواقف، المواطنون أمام المطاعم وداخل المقاهي لاحتساء المشاريب، كل شيئ كان على ما يرام، قبل أن تشير عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، المدينة المتواضعة تحولت وكأنها قطعة من "شيكاغو" أخطر مناطق عصابات السطو المسلح في العالم.

3 رجال مدججين بالسلاح، يستقلون سيارة تقف فجأة أمام أحد المحلات، ليخرج منها رجل ملثم يختطف طفلا من بين أحضان أمه، التي دوت صرخاتها سماء المنطقة، مهرولة خلفهم تحاول باستماتة إنقاذ ابنها ذات الـ 8 سنوات، قبل أن تسقط على الأرض مغشيا عليها من هول الواقعة، وفر المتهمون هاربين.

حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمقطع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

شاهد .. هدية "السيسي" و"عجلين" و"لاب توب" للطفل "زياد" المختطف عقب عودته لأسرته

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