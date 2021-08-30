أخبار البرلمان.. بعد حادث طفل الغربية.. السجن 7 سنوات عقوبة خطف الأطفال في قانون العقوبات.. و9 حالات يجوز فيها فصل موظف القطاع الخاص وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأثنين، وجاء أبرزها كما يلي:

غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص



لموظفي القطاع الخاص.. 9 حالات يجوز فيها فصل العامل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة



يصل لـ65 عامًا فى 2040..مراحل رفع سن المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد



برلمانى: يجب وضع كل السيناريوهات بشأن الوضع الاقتصادى فى الوقت الحالى والفترة القادمة



أهمها عدم منح شهادات علمية ومهنية دون تصريح|11 محظورًا على الجمعيات الأهلية



ترخيص بـ 1000 جنيه وإعفاءات لضم الاقتصاد الغير رسمي بالقانون



الحزب الناصري: أخطرنا لجنة الأحزاب السياسية ببدء الانتخابات وفق اللائحة



بعد حادث طفل الغربية.. السجن 7 سنوات عقوبة خطف الأطفال في قانون العقوبات



تصل لـ 600 جنيه.. 20 غرامة تنتظر ركاب القطارات المخالفين

أول تحرك برلماني بشأن ظهور مخدر "الشبو"

