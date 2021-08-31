الكويت.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه المقبل في المطار ..ما السبب؟

يعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه المقبل الأربعاء في المطار في إطار سياسة عقد اجتماعات أسبوعية في مواقع ميدانية بعد اجتماعه الأسبوع الماضي في موقع جسر جابر.

وبحسب صحيفة "الراي " الكويتية تستعد أنشطة الأطفال الترفيهية والأندية بالكويت للعودة إلى نشاطها اعتباراً من الأربعاء بعد وقفها منذ يوليو الماضي، بمواكبة ميدانية من لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية التي ستتولى الفرق التابعة لها مراقبة تطبيق التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة الأطفال.

وأشارت الصحيفة الكويتية الي مجلس الوزراء الكويتي ناقش في وقت سابق توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الورقة المقدمة من بنك الكويت المركزي حول «مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا تضمنت تحليلاً ومقارنة لمقومات تعافي الاقتصاد الكويتي في ضوء الاختلالات الهيكلية».

وقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يسهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.