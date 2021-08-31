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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن مبادرة قدم صحيح وبالتعاون مع جامعه الأزهر اليوم ..

محافظ أسيوط يفتتح أول غرفة في صعيد مصر لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري بالمجان

مبادرة مصر الخير
مبادرة مصر الخير

يفتتح اليوم الثلاثاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك  نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب الأزهر بأسيوط وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية أول غرفة لتقديم  الخدمات الطبية والرعاية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين بصعيد مصر بالمجان، ضمن مبادرة "قدم صحيح" التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأكد الدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب الأزهر بأسيوط أن افتتاح غرفة رعاية مرضى القدم السكرى بمستشفيات طب الأزهر بأسيوط يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الأزهر وصناع الخير والذى يتضمن تعاون الجهتين في تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماماً لمرضى القدم السكرى غير القادرين ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى كل هذا من خلال تجهيز الغرفة المزمع إفتتاحها غداً والأعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن فعاليات افتتاح غرفة خدمات مرضى القدم السكرى بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط اليوم الثلاثاء سوف تتضمن إهداء أول مريض قدم سكرى حقيبة تتضمن مستلزمات الغيار على الجروح والعلاج الذى يكفى لمدة شهر تقريباً ، يلى ذلك إطلاق ندوة توعوية بطرق الحماية من الإصابة بالقدم السكرى وتستهدف المترددين على المستشفى من المرضى والفريق الإدارى وفرق التمريض بالمستشفى. 
وأشار عبدالفتاح الى أن  صناع الخير خططت أن تكون مدة عمل مبادرة قدم صحيح فى مرحلتها الأولى ثلاث سنوات تقوم خلالها بعلاج ١٠٠ الف مريض قدم سكرى وتوعية وفحص مليون مواطن من غير القادرين للعمل علي حمايتهم من البتر.
يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وبالتعاون مع وأركيديا للصناعات الدوائية أن أهدت اقسام الرمد بمستشفيات جامعة الأزهر فرع أسيوط أحدث جاهزين لتشخيص امراض المياه البيضاء ودعم تقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى العيون غير القادرين في صعيد مصر.

جامعة الأزهر محافظ أسيوط الخدمات الطبية القدم السكري صعيد مصر صناع الخير

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