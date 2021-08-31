وفاة شيخ كهنة إيبارشية جنوب الأقصر

ودعت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس ، القمص أسطفانوس مراد، شيخ كهنة الإيبارشية، راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية وابورات المطاعنة، التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

ولد القمص أسطفانوس مراد، يوم 6 أكتوبر 1948، وسيم كاهناً بيد المتنيح الأنبا ابرآم أسقف الأقصر وإسنا وأسوان، يوم 6 سبتمبر 1972، ورقي للقمصية في 1 أكتوبر عام 1973 م، وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز 73 عاماً بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 49 سنة، واتسم القمص أسطفانوس طيلة خدمته بالوداعة والهدوء والبشاشة مع الصغير والكبير .

ترأس مراسم صلاة الجناز نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وشارك في حضور الصلاة كهنة إيبارشية إسنا وأرمنت والشمامسة والخدام، بالإضافة إلى جموع من شعب محافظة الأقصر مسلمين وأقباط من جميع أرجائها، وتم بعد ذلك دفن الجثمان بدير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد والبكاء من جميع الحضور، حيث كانت تربط القمص أسطفانوس مراد علاقات محبه مع جميع الأقباط والمسلمين بمدينة إسنا، لما يتمتع به من سماحة وطيبة قلب جعلت الجميع يلتفت حوله من جميع الأعمار.

وتقدم الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت بخالص العزاء، لمجمع كهنة الإيبارشية، وقال الأنبا يواقيم: «خالص العزاء في الأب الفاضل القمص أسطفانوس مراد، ونلتمس عزاء سمائياً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالباً لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين».