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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان أول غرفة لخدمة مرضى القدم السكري بأسيوط

محافظ أسيوط ونائب
محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر خلال الافتتاح

افتتح اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبدالمالك  نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي أزهر أسيوط وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد كبير من قيادات واساتذة جامعة الأزهر بأسيوط أول غرفة لتقديم  الخدمات الطبية والرعاية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين بصعيد مصر بالمجان ضمن مبادرة "قدم صحيح" التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وباشراف وزيرة التضامن الإجتماعى.
 

وخلال كلمة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على جهودهم في رفع راية الأزهر وتسخير كافة إمكاناته في خدمة المواطنين، وقد أسفر عن تلك المبادرات التي تقوم به جامعة الأزهر فرع أسيوط من خلال القطاع الطبي متمثلة في كلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط ومستشفياتها الجامعية، والذي وضح بشكل كبير من خلال التعاون مع مؤسسة صناع الخير ومحافظة أسيوط في مبادرة قدم صحيح، والتي تهتم  بتوفير خدمة طبية مميزة لمرضى القدم السكري ورفع المعاناة المادية التي يتكبدونها في المصاريف العلاجية كما تهتم أيضا بحمايتهم من التطورات المرضية التي قد ينتج عنها بتر القدم.

 

وفي مستهل كلمة اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط، قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه  ورعايته لمبادرة حياة كريمة التي تهتم ببناء الإنسان المصري ورعايته وتنميته في جميع النواحي الصحية والاجتماعية والثقافية، وجاءت هذه المبادرة قدم صحيح استكمالاً لمبادرة حياة كريمة والتي تهتم بتقديم خدمة طبية للمواطنين المصابين بمرض السكري، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعايته الي المبادرات الطبية التي تهتم برفع المعاناة عن كأهل المواطنين البسطاء، وفي إطار متصل قدم الشكر إلى جامعة الأزهر فرع أسيوط وكلية الطب والمستشفى الجامعية علي دورهم الكبير في تنفيذ هذه المبادرة مع مؤسسة صناع الخير.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، أن افتتاح غرفة رعاية مرضى القدم السكرى بمستشفيات طب الأزهر بأسيوط يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الأزهر وصناع الخير والذى يتضمن تعاون الجهتين في  تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماماً لمرضى القدم السكرى غير القادرين ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى كل هذا من خلال تجهيز الغرفة المزمع افتتاحها غدا والإعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة.

 

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير ان فعاليات افتتاح غرفة خدمات مرضى القدم السكرى بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط اليوم سوف تتضمن اهداء أول مريض قدم سكرى حقيبة تتضمن مستلزمات الغيار على الجروح والعلاج الذى يكفى لمدة شهر تقريبا ، يلى ذلك إطلاق ندوة توعوية بطرق الحماية من الاصابة بالقدم السكرى وتستهدف المترددين على المستشفى من المرضى والفريق الإداري وفرق التمريض بالمستشفى .

 

وأشار عبدالفتاح الى أن  صناع الخير خططت أن تكون مدة عمل مبادرة قدم صحيح فى مرحلتها الأولى ثلاث سنوات تقوم خلالها بعلاج ١٠٠ الف مريض قدم سكرى وتوعية وفحص مليون مواطن من غير القادرين للعمل علي حمايتهم من البتر.
 

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