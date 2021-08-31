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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يكن لدي أمل..أول تعليق من والد طفل المحلة بعد تحرير نجله

طفل المحلة
طفل المحلة

قال أحمد البحيري، والد طفل المحلة، أن  ابني تم اختطافه من قبل 3 شباب ملثمين ولم يكن لدي أمل 1% أن يعود مرة أخرى. 

 

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وأضاف البحيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه 
“طول ما فيه ربنا وبعدها الجهود الأمنية المكثفة والحريصة على حياه المواطن”.

 

وتابع   والد طفل المحلة “اى حد في مصر يجب أن يكون لديه ثقة فى الشرطة المصرية لانها تعيد الحقوق لأصحابها”، مؤكدا أنني تلقيت التهنئة من الشرطة المصرية،  والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شجعنى وأرسل الى تهنئة برجوع ابني.

 

وقال البحيري، إن  ابنى كان في حالة ذعر ولم يتخيل أنه كان هيرجع ، وما حدث كان صدمة بالنسبة له لكنه الآن سعيد ولا يرغب أن يخرج للشارع.

 

وقد كشفت وزارة الداخلية فى فيديو جديد، اللحظات الأولى للقبض على المتهمين بخطف طفل المحلة.

 

كشف الملابسات

وأعلنت فى بيان أصدرته بالأمس كشفت فيه ملابسات القبض على عصابة مختطفى طفل بالغربية، وتحريره سالماً .

حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.   

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق واقعة خطف الطفل.

 

قام الجناة بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلي عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم، كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة. 

 وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالماً.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، مما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل و ابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

والد طفل المحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية الشرطة المصرية اختطاف

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