تامر حسني يحيي حفل تخرج كلية تجارة الإسكندرية.. 26 سبتمبر

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، إحياء حفل تخرج كلية تجارة الاسكندرية بحديقة الاسكندرية، وذلك يوم 26 سبتمبر.

فيلم مش أنا

قام الفنان تامر حسني، بتوجيه رسالة لصناع فيلم “مش أنا” والذي تم عرضه مؤخراً في السينمات.

قال تامر حسني، من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”: الحمدلله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر و خارجها و سعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز ال ١٥ مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه".

وتابع قائلاً: “و مازال يحقق داخل السينمات والأهم ردود افعالكم المحترمه الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصة و سيناريو و حوار مبروك أخي الكبير حسام حسني و أ/ أحمد الدسوقي و أ/أحمد بدوي و م/ محمد ناقرو أ/ عمرو عاكف و مليون مبروك لجميع صناع و أبطال الفيلم و للمخرجه الرائعه ساره وفيق”.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وان عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم “ عمر وسلمى ” .

كليب صعبة

من جهة أخرى، حقق كليب “صعبة" للفنان تامر حسنى أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب بعد 7 أيام من طرحه.

واحتل كليب “صعبة” تريند رقم 3 عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ،كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

يذكر أن نشر الفنان تامر حسنى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” من حفله الأخير الذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.

وعلق تامر حسنى على الفيديو: “أغنية ”صعبة" من حفل الماسة بالعلمين الجديدة الساحل الشمالي ٢٠٢١".

وأحيا المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبيرين من الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.