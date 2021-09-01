أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:00 ص 9/1/2021 12:00:43 AM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني، يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة بهذا الشأن. بعد حديث السيسي.. برلمانية تطالب بوجود شباك واحد لجذب المستثمرين لمصر السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول برلماني: مجمع الورش الحرفية بمدينة الأمل يلبي احتياجات الأهالي من الخدمات المختلفة بعد واقعة طفل المحلة.. كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية ما مصير سارق التيار الكهربائي والواي فاي.. القانون يجيب مشروع قانون..غرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية دون تصريح رئيس "مكافحة الإرهاب" بالبرلمان العربي يشيد بجهود الداخلية لإعادة طفل المحلة المخطوف برلمانى: سن تشريعات مغلظة ضد جرائم خطف الأطفال سيقضى على الظاهرة طباعة شارك حديث السيسي شباك واحد جذب المستثمرين المستثمرين استغلال الأطفال الخدمات مجمع الورش الحرفية مكافحة الارهاب