عمرو عثمان يشارك المتعافين من الإدمان في يوم رياضي بالبحر الأحمر.. صور

شارك عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في يوم رياضى مع 50 شاباً من المتعافين.

ونشر رئيس الصندوق على صفحته الخاصة على الفيسبوك فاعليات لليوم الرياضى الذى عقد تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بمركز العزيمة بالبحر الأحمر .

وقال عثمان إن "50 شاباً متعافياً مفعماً بالحياة وشغوف أن يرجع تاني لمجتمعه وفرحان إن كل يوم بيقضيه في رحلة التعافي بيساوي حياة أفضل له ولأسرته

شباب أصبح يجد متعته في الرياضة وحب الحياة بعيد عن المخدر وأجمل حاجة أن أكتر من نصف الشباب المتعافي المشارك في الفاعلية هم من أهلنا في المناطق المطورة بديلة العشوائيات".. موجهًا الشكر لكل القائمين على تنظيم اليوم الرياضي.

FB_IMG_1630447901493

FB_IMG_1630447896577

FB_IMG_1630447890588

FB_IMG_1630447885607