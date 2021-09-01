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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. قرار جديد بشأن استئناف الطيران مع مصر

قرار جديد من الكويت
قرار جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

ذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن الإدارة العامة للطيران المدني تسلمت أمس طلبات التشغيل المعدلة من شركات الطيران الوطنية "الكويتية - الجزيرة" تمهيدا لبدء تشغيل الرحلات التجارية إلى مصر والهند وعدد من الدول الآسيوية، والتي وافق على تشغليها مجلس الوزراء مؤخرا.

 

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادرها إن شركة الخطوط الجوية الكويتية تقدمت بطلب تشغيل رحلات إلى جمهورية مصر العربية، بواقع رحلتين في اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، و3 رحلات أسبوعيا إلى مطار برج العرب في مدينة الأسكندرية.

 

وأضافت المصادر أن شركة طيران الجزيرة تقدمت بطلب تشغيل الرحلات إلى مطار القاهرة بواقع رحلتين في اليوم، كما تقدمت الشركة ذاتها  بطلب تشغيل الرحلات إلى كل من الهند بواقع رحلة في اليوم وسيلان بواقع رحلة كل أسبوع.

 

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وأوضحت أن إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ستقوم بمخاطبة سلطات الطيران المدني في الدول الخمس (مصر - الهند - بنجلاديش - باكستان - سيلان) اليوم وغداً لبدء عمليات تشغيل الرحلات التجارية؛ وبناء عليه، سيتم لاحقا استقبال إفادة الطيران المدني من تلك الدول وتسلم طلبات التشغيل من الشركات الوطنية التابعة لها وتجهيز جداول التشغيل وإعطاء الضوء الأخضر لبدء الرحلات.

 

وقالت المصادر "نتوقع ان تستغرق هذه الفترة بين أسبوع و 10 أيام من الآن لبدء عملية تشغيل الرحلات.. والتي نتوقع ان تكون نهاية الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه".

 

وأشارت إلى أن الأمر يتوقف على سرعة استجابة سلطات الطيران المدني في تلك الدول في الرد على "الطيران المدني الكويتي" ومعرفة طلبات التشغيل من شركات الطيران على هذه الخطوط.

 

وكان مجلس وزراء الكويت، قرر  إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع 6 دول، بينها مصر، وذلك بعد توقفها بسبب إجراءات كورونا.

 

وقالت السلطات الكويتية إن موعد انطلاق أول رحلتين تجاريتين مباشرة تقل الركاب بين الكويت ومصر سيكون فور إنجاز الإجراءات الاعتيادية.

 

وشددت سلطات الطيران المدني في الكويت  علىأن الإعداد والتجهيز للإجراءات التي تتطلبها الرحلات الجوية في المطارات قيد التنفيذ، وذلك بعد أن تمت الموافقات الأساسية المطلوبة.

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