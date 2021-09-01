بعد الانسحاب.. قرار أمريكي جديد بشأن أفغانستان

قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أصدرت- الأسبوع الماضي- ترخيصا يسمح لها وشركائها بمواصلة تسهيل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، وذلك بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية قوله إن الترخيص الصادر، الأربعاء الماضي، يسمح للحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها، بتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين في أفغانستان، بما في ذلك توصيل الغذاء والدواء، على الرغم من العقوبات الأمريكية على طالبان.

وينتهي هذا الترخيص في أول مارس من العام 2022، وسط مخاوف من أن عقوبات واشنطن على طالبان قد تسرع أزمة إنسانية تتكشف في البلاد.

وأكد المسؤول الأمريكي أن "هذه مساعدات إنسانية موجهة لمساعدة الشعب الأفغاني"، مضيفا أن المساعدة لن تذهب إلى سلطات طالبان.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، أعلن أن حركة طالبان لن تحصل على أي مساعدات اقتصادية قبل التأكد من وفائها بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك توفير "معبر آمن" إلى خارج أفغانستان لكل الأمريكيين والمقيمين الأفغان بالولايات المتحدة.

وأضاف أن الاستفادة من المساعدات الاقتصادية والتنموية "سيعتمد على ما إذا احترمت طالبان التزاماتها.. بشأن المعبر الآمن لصالح الأمريكيين وحلفائنا الأفغان".

وقال سولفيان إن الولايات المتدة تخطط لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بشرط "أن تذهب مباشرة إلى شعب أفغانستان"، موضحا أن الشعب الأفغاني يحتاج للمساعدة في الصحة وتأمين المواد الغذائية.