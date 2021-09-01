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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية

للتقوية وحرق الدهون.. تمارين رياضية لجميع عضلات الجسم

تمارين رياضية
تمارين رياضية

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الاربعاء 1-9-2021، تمارين رياضية وظيفية بسيطة كنشاط يومي لحرق الدهون وتجهيز عضلات الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وذلك من خلال بعض التمارين الرياضية الخاصة بجميع عضلات الجسم.

وأوضحت كوتش سارة، مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مشيرة إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

فى سياق آخر، قالت كوتش سارة: “يختار العديد من الأشخاص تمارين رياضية بالدامبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة".

ويمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك، حيث إن تمارين كمال الأجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

تمارين رياضية تنشيط الدورة الدموية التمارين الرياضية حرق الدهون تنشيط الجسم

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