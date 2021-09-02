إيناس الدغيدي بصحبة هيفاء وهبي وعبير صبري في أحدث ظهور

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي صورة جديدة من احدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إيناس الدغيدي بصحبة كل من الفنانة هيفاء وهبي، والفنانة عبير صبري، بإطلالات فاتنة مختلفة ومتنوعة في الملابس والمكياج لكل منهن.

وعلقت إيناس الدغيدي علي الصورة كاتبة: “مع هيفاء وهبي وعبير صبري”.

وعبر العديد من المتابعين لـ ايناس الدغيدي عن اعجابهم بالصورة، وجاءت التعليقات كالآتي:

“جميلة - حلوين اوي - الله عليكم”.

وكشفت إيناس الدغيدي مقدمة برنامج " شيخ الحارة " المقدم علي قناة "القاهرة والناس "عن دوافعها لتقديم هذا البرنامج في موسمه الثاني قائلة " اقترحت علي إدارة القناة أن تقوم بجلب مذيع جديد كل موسم لتقديم البرنامج ولكنهم رفضوا بسبب نجاح البرنامج وقالي لي إننا لا نريد أن نخسر البرنامج".



وأضافت إيناس الدغيدي، إنني أحببت بعض الحلقات ومنها حلقة هاني شاكر وبوسي شلبي والهام شاهين وإيهاب توفيق وهالة صدقي مؤكدة إنني لا استمتع بالحلقة وانا اقدمها ولكنني استمتع بها عندما اشاهدها مثل الجمهور .



وأشارت إلي أن هناك حلقات في برنامج " شيخ الحارة " فرضت عليّ ومن اصعب الحلقات التي مرت علي حلقة الفنان هاني شاكر وكنت أتمني استضافة الفنان عمرو دياب وهناك حلقات لم تعجبني وهناك الكثير من التعليقات لا تعجبني.



وأوضحت إيناس الدغيدي، أن جميع الفنانين الذين يأتون إلي برنامج " شيخ الحارة " أصدقائي ولا أريد أن اخسرهم وهذا ما جعلني أقلل القسوة في الأسئلة هذا الموسم لافتة إنني لا افضح أسرار أي احد وأجامل الضيوف أحيانا حتي لا يظهرون بمظهر لا يليق بهم .

وأكدت إيناس الدغيدي ، أن تقييمي لنفسي هذا الموسم 6 من 10 والضيوف يمتنعون عن الحضور إلي البرنامج بسبب جرأة الأسئلة فقط ومن يقدم برنامج "شيخ الحارة " مستقبليا يجب إلا يكون مذيعا.