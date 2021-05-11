عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني مهنا: سميرة سعيد رفضت الإنجاب مني.. حمو بيكا معندوش صوت.. وخوفت من زواج ابنتي وأحمد خالد صالح

هاني مهنا
هاني مهنا

حل الفنان هاني مهنا، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث مهنا عن كواليس حياته الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:

 

هاني مهنا يكشف حقيقة تدخين أم كلثوم للمخدرات قبل صعودها للمسرح

كشف الفنان هاني مهنا، عن حقيقة تدخين المطربة الراحلة أم كلثوم للمخدرات قبل صعودها على المسرح في حفلاتها.


القبض على هاني مهنا وفاروق الفيشاوي في إسبانيا.. تفاصيل

وجه شيخ الحارة سؤالًا إلى الفنان هاني مهنا، قائلًا "هو أنت موسيقار ولا بلطجي؟! أنت اتحبست في إسبانيا أنت وفاروق الفيشاوي".


هاني مهنا: سميرة سعيد كانت رافضة الإنجاب مني وحاولنا ومحصلش حمل

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي حديثها إلى الفنان هاني مهنا، قائلة:"  استكترت على سميرة سعيد إنها تكون أم على الرغم من إنجابك للأبناء من زيجات أخرى ".


لهذا السبب.. هاني مهنا: شيرين عبد الوهاب خرجت من عندي تبكي

كشف الفنان هاني مهنا، عن تفاصيل أول لقاء له مع المطربة شيرين عبد الوهاب.


هاني مهنا: تواجدي مع سميرة سعيد في غرفة واحدة بعد الانفصال شيء مشرف

كشف الفنان هاني مهنا، حقيقة تعمده التشهير بـ المطربة سميرة سعيد .


ليه مش عايز تتجوز مصرية؟.. هاني مهنا يكشف كواليس حوار له مع الرئيس مبارك

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلة :" ليه رفضت الزواج من مصرية وشايف إن الزواج من غير المصريات أفضل؟".


معندوش صوت.. تعليق قاسي من هاني مهنا على دعوة حمو بيكا لفرح ابنته

كشف الفنان هاني مهنا،  كواليس أزمته مع حمو بيكا بعد حضوره فرح ابنته.


هاني مهنا: خشيت من زواج ابنتي من أحمد خالد صالح
وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلة :"  كنت خايف تزوج ابنتك لأحمد خالد صالح لأنك ترى أن زواج الفنانين فاشل هل ده حقيقي؟ ".


هاني مهنا: عبد الحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني.. ومفيد فوزي كان بيلسن

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا للفنان هاني مهنا، قائلة :" هل تصريحات الإعلامي مفيد فوزي عن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني حقيقية ".


الجمهور بيسمع بوسطه.. هاني مهنا يكشف عن رأي محمد عبد الوهاب في أغاني حميد الشاعرى

وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان هاني مهنا، قائلة:" الموسيقار محمد عبد الوهاب قالك ايه عن اغاني حميد الشاعرى وعمرو دياب ".

هانى مهنا شيخ الحارة ايناس الدغيدى اخبار التوك شو حمو بيكا

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن في رمضان مكتوب كامل .. للأحياء والأموات

أوفر من الحرق والدفن.. سبب العثور على عشرات الجثث لوفيات كورونا في أنهار الهند

صدمة لمحبى بلاى ستيشن 5 .. سونى تعلن هذا القرار

مواعيد مباريات اليوم 11-5-2021 والقنوات الناقلة

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند الشكل الجديد موديل 2021.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ