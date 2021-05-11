هاني مهنا: سميرة سعيد رفضت الإنجاب مني.. حمو بيكا معندوش صوت.. وخوفت من زواج ابنتي وأحمد خالد صالح

حل الفنان هاني مهنا، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث مهنا عن كواليس حياته الشخصية والفنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:

هاني مهنا يكشف حقيقة تدخين أم كلثوم للمخدرات قبل صعودها للمسرح

كشف الفنان هاني مهنا، عن حقيقة تدخين المطربة الراحلة أم كلثوم للمخدرات قبل صعودها على المسرح في حفلاتها.



القبض على هاني مهنا وفاروق الفيشاوي في إسبانيا.. تفاصيل

وجه شيخ الحارة سؤالًا إلى الفنان هاني مهنا، قائلًا "هو أنت موسيقار ولا بلطجي؟! أنت اتحبست في إسبانيا أنت وفاروق الفيشاوي".



هاني مهنا: سميرة سعيد كانت رافضة الإنجاب مني وحاولنا ومحصلش حمل

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي حديثها إلى الفنان هاني مهنا، قائلة:" استكترت على سميرة سعيد إنها تكون أم على الرغم من إنجابك للأبناء من زيجات أخرى ".



لهذا السبب.. هاني مهنا: شيرين عبد الوهاب خرجت من عندي تبكي

كشف الفنان هاني مهنا، عن تفاصيل أول لقاء له مع المطربة شيرين عبد الوهاب.



هاني مهنا: تواجدي مع سميرة سعيد في غرفة واحدة بعد الانفصال شيء مشرف

كشف الفنان هاني مهنا، حقيقة تعمده التشهير بـ المطربة سميرة سعيد .



ليه مش عايز تتجوز مصرية؟.. هاني مهنا يكشف كواليس حوار له مع الرئيس مبارك

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلة :" ليه رفضت الزواج من مصرية وشايف إن الزواج من غير المصريات أفضل؟".



معندوش صوت.. تعليق قاسي من هاني مهنا على دعوة حمو بيكا لفرح ابنته

كشف الفنان هاني مهنا، كواليس أزمته مع حمو بيكا بعد حضوره فرح ابنته.



هاني مهنا: خشيت من زواج ابنتي من أحمد خالد صالح

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلة :" كنت خايف تزوج ابنتك لأحمد خالد صالح لأنك ترى أن زواج الفنانين فاشل هل ده حقيقي؟ ".



هاني مهنا: عبد الحليم حافظ لم يتزوج سعاد حسني.. ومفيد فوزي كان بيلسن

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا للفنان هاني مهنا، قائلة :" هل تصريحات الإعلامي مفيد فوزي عن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني حقيقية ".



الجمهور بيسمع بوسطه.. هاني مهنا يكشف عن رأي محمد عبد الوهاب في أغاني حميد الشاعرى

وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان هاني مهنا، قائلة:" الموسيقار محمد عبد الوهاب قالك ايه عن اغاني حميد الشاعرى وعمرو دياب ".