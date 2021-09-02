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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض.. تعرف على تفاصيل أحدث أفلام صيف 2021

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

توفي الفنان ماهر سليم، بعد صراع طويل مع المرض.

واعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم» وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف

 

تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من مسجد السيدة نفسية


أعلن الفنان منير مكرم  وفاة الفنان ماهر سليمعبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

 

وتشيع جنازة الفنان ماهر سليم بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد السيدة نفيسة.

 

ماكو وعروستى و30 مارس .. أحدث أفلام صيف 2021

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق اخر أفلام صيف 2021 بدور عرض السينما ، في موسم قوي ، ومن ادى لانتعاشة كبيرة عقب الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس “كورونا” في صناعة السينما محليًا وعالميًا.

ونرصد فى السطور التالية أحدث أفلام صيف ٢٠٢١..

ماكو

احتفل أول أمس أبطال فيلم ماكو بالعرض الخاص للفيلم في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.  

 

كايروكى ومسار إجبارى.. حفلات الأندرجراوند تسيطر على شهر سبتمبر

كشفت تواريخ حفلات شهر أغسطس عن سيطرة  فرق الأندر جراوند  الفرق المستقلة والغنائية بشكل عام على  اخر حفلات موسم الصيف  ونرصد فى السطور التالية  تفاصيل أبرز الحفلات ..

شاهين 

يستعد مطرب الراب “شاهين” لاحياء اول حفلاته بمسرح الزمالك يوم ٣ سبتمبر من الشهر المقبل فى تمام الساعة ٧ مساءا .

يذكر ان شهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى،  احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

ماهر سليم الأخبار المحلية والعالمية الفنان منير مكرم 30 مارس مسرح الزمالك قسم الفن

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