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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شتمه على المسرح وصالحه بـ لايف في العربية..شاكوش ينهي خلافه مع البحراوي

صدى البلد

كشف كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوى عن انتهاء أزمتهما.

حيث نشر رضا البحراوى عبر حسابه بموقع فيسبوك مقطع فيديو من داخل سيارته برفقة حسن شاكوش أعلن من خلاله عن انتهاء أزمتهما.

وأكد كل من حسن شاكوش ورضا البحراوى أن كل ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم بينهما. 

قدم كل من الطرفين اعتذارا لجمهورهما ونقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.

وعلق رضا البحراوى :" احنا بنتأسف للجمهور على اللي صدر مننا والحمد لله الموضوع اتحل علي خير
واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه .. الاستاذ النقيب هاني شاكر".

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بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلاف وقع بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك قبل وقوع أزمة أكبر. 

ظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال :"هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه". 

لايف حسن شاكوش 

خرج حسن شاكوش صباح اليوم في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية. 

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه، مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها:" انت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز .. احنا مجيناش ع البايظ .. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار ..أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

نقابة المهن الموسيقية حمو بيكا لايف حسن شاكوش نقيب المهن الموسيقية رضا البحراوي

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