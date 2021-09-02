لحظة اجتياح عاصفة وفيضانات كارثية لـ دولة أوروبية.. شاهد

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو رصد تفاصيل عاصفة تجتاح إسبانيا وتتسبب في فيضانات وقطع للكهرباء وتعطل حركة القطارات.

ووفقا للتقرير، فقد أشاعت عاصفة مطرية هوجاء يوم الأربعاء الماضى الفوضى في عدة مناطق في إسبانيا وتسببت في فيضانات في بعض المدن وتركت الآلاف دون كهرباء وأجبرت السلطات على إغلاق بعض الطرق وخدمات السكك الحديدية.

واكتسبت العاصفة قوة إضافية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وضربت بقوة مدينة ألكانار الساحلية في إقليم قطالونيا شمال شرق البلاد.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في تغريدة، أنه يتضامن مع المناطق المنكوبة وحث المواطنين على توخي الحذر الشديد واتباع إرشادات خدمات الطوارئ مع توقعات باستمرار الأمطار خلال الليل.

وتحولت شوارع ألكانار سريعا إلى مجار للسيول التي اكتسحت مياهها السيارات والأثاث والأشجار صوب الساحل.

وقال مسئولون إن فرق الطوارئ أنقذت العشرات ممن حوصروا في السيارات والمنازل وأماكن التخييم. ولم ترد تقارير عن وفيات.