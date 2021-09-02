قافلة بيطرية بعزبة عويس في زفتى لتحصين الماشية ..شاهد

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بعزبة عويس التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري" حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم الخميس ، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 160 حيوان،و1270 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية".

وجاء ذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.



وأضاف " أنور" أن تلك القافلة تعد الـ 19 من ضمن 54 قافلة بيطرية مقررة على مستوى مركز ومدينة زفتى ، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى.

شاهد .. قافلة بيطرية بعزبة عويس التابعة لمركز زفتى لتحصين مواشي

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