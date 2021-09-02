التطعيم اجباري للطلاب .. جامعة القناة تعلن عن ٣ نقاط لتلقى لقاح كورونا



أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء خطة تلقي اللقاح داخل جامعة قناه السويس، والتي تنطلق يوم الأحد القادم، الموافق ٥ من شهر سبتمبر الجاري ، وذلك بعد التشغيل التجريبي الذى استمر علي مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس جامعة قناة السويس لمقر الإدارة الطبية حيث يبدأ التشغيل المبدئي لحملة تلقي اللقاح بالجامعة، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و هدى فرج أمين عام الجامعة.



و أشار رئيس جامعة قناة السويس إلى إن هناك ٤ نقاط للتطعيم داخل الجامعة بالإدارة الطبية، كلية التجارة ، كلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرا على جميع منتسبيها.

تخصيص ٥٠ ألف لقاح سينوفاك لجامعة قناة السويس



وأضاف رئيس جامعة قناة السويس إنه تم تخصيص ٥٠ ألف مصل لجامعة قناة السويس تم استلام ١٠ آلاف مصل كمرحلة أولى، ٥ آلاف جرعة أولي، و ٥ آلاف للجرعة الثانية بنسبة ٢٥ % من الحصة المخصصة لجامعة قناة السويس.

وأكمل رئيس الجامعة أن اللقاح يتم بمصل "سينوفاك" ؛ ويعد التحصين بهذا اللقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها ومواجهة التطورات المحتملة للجائحة.



و شدد رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الانتهاء من عمليات منح اللقاح قبل بدء العام الجامعي الجديد، معلنا عن وضع خطة شاملة لاستكمال تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة، وذلك في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن جميع الطلاب - فوق ال١٨ عاما - سيتم منهم اللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية، كما سيتم منح اللقاح للطلاب المستجدين بنقطة الإدارة الطبية.



ومن جانبها أكدت هدى فرج أمين عام الجامعة علي ضرورة التسجيل للعاملين وبعد استلام الرسالة المكونه من عشرين رقم يتم التأكد من عملية التسجيل مشيرا إلي أنه في خانة الوظيفه يتم اختيار "العاملين في الجامعات المصرية " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحي الى أن تلقي اللقاح بالإدارة الطبية يتم داخل عيادات الكشف الطبي كما تتم عملية التسجيل والتفصيل بمكان واحد .



وأضافت الدكتور عزه عطية نائب المدير العام للإدارة الطبية ومنسق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعة أن اللقاح آمن وأعراضه الجانبية لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة خلال ٤٨ ساعة الاولي من تلقي اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بإعطاء اللقاح للحوامل أو المرضعات أو من هم دون الثمانية عشر عام .



وأكدت إن فريق العمل داخل كل نقطة يضم ممرضين ، وطبيب و مدخلي بيانات ، و إداريين مشيره إلي أنه سيتم إعلان جدول زمني لتواجد الوحدة المتحركة بالكليات والإدارات .



رافق رئيس جامعة قناة السويس فى الجولة الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور عزه عطية نائب المدير العام ومنسق حملة التطعيم ضد فيروس الكورونا بالجامعة، واللواء عماد جوده مدير إدارة الأمن الجامعى و مجدى خلاف مدير عام المراسم بمكتب رئيس الجامعة .