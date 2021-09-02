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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طريقة إضافة الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج وأسباب رفض الطلب

بطاقة تموين الزوج
بطاقة تموين الزوج

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة الزوجة المحرومة من التموين إلى بطاقة زوجها عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

 

شروط إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة التموين

أن يكون زوجها مستحقًا ومستفيدًا من التموين وحاملًا للبطاقة التموينية

ليس شرطا أن تكون هذه الزوجة مستفيدة للتموين في بطاقة التموين لأسرتها

وفقا لقرار وزارة التموين يحق لأي زوجة سواء كانت مستفيدة من قبل للتموين أو محرومة من التموين (كما وصفها القرار الوزاري بشأن إضافة الزوجة المحرومة) في الاستفادة من التموين واستحقاق الدعم التمويني الشهري بشرط فقط أن يكون جوزها مستفيد.

يستعرض صدى البلد، خطوات وطريقة ضم الزوجة المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

 

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

ادخل على موقع دعم مصر
ادخل على بوابة مصر الرقمية

1- عمل حساب على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية
2- توافر رقم بطاقة التموين
3- إسم الزوجة رباعيا 
4- الرقم القومي للزوجة
5- اختيار العلاقة (زوجة)
ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين

يستعرض صدى البلد شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2021 بعد تنفيذ القرار الرئاسي لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه منذ أول يوليو الماضي.

 

 الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

- المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة
- المستفيدون من معاش السادات ومبارك
- عمال اليومية و العمالة غير المنتظمة
- أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين
- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات 
- المتعطلين عن العمل ومن في حكمهم

 

شروط استخراج بطاقة تموين الجديدة 

- مواطن مصري الجنسية 
- الإقامة داخـل مـصر
- الحـد الأقصى للـ راتـب 2400 جنيه شهريا
- الحد الأقصى للمعاش 1500 جنيه شهريا

 

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

أولا: أدخل على موقع بوابة مصر الرقمية 

ثانيا: اضغط على ابدأ الخدمة

ثالثا: أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.

رابعا: اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

خامسا : يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.

سادسا: اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها.

سابعا: اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.

ثامنا: ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

تاسعا: سيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

عاشرا: يمكنك دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

 

ويتساءل الكثيرون حول مصير الأفراد في بطاقات التموين عقب رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، سواء للقطاع الحكومي أول يوليو الجاري، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أول العام المقبل 2022، وما الفئات الجديدة التي سوف تستطيع استخراج بطاقات تموينية جديدة ومن لا يستطيع بعد رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات؟.

 

وحول الأمر أكدت وزارة التموين أن رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 2400 جنيه لا يعني حذف الشخص الذي زاد راتبه من بطاقات التموين، وأنه اعتبارا من يوم 1 يوليو أصبح الحد الأدني 1500 جنيه للمعاشات بدلا من 1200 جنيه، و2400 جنيه للموظفين بدلا من 1500 حنيه، وذلك بحسب هيئة التأمينات والمعاشات، وأنه لا حذف لأي شخص مسجل بالفعل بـ التموين وحده الأدنى أكثر من ذلك، ولكن لن يتم إضافة شخص جديد فوق الحد المسموح من قبل الوزارة.

 

أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية

يستعرض صدى البلد أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية
 

- الزوجة الأجنبية (ليست مواطنة مصرية)

- الزوجة مسافرة خارج البلاد 

- الزوجة المنطبق عليها شروط الاستبعاد من التموين

- بطاقة تموين تصرف خبز فقط

- الزوجة غير مقيدة على قاعدة بيانات منظومة الدعم 

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدكور لـ صدى البلد، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

 

وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية.

التموين لزوجة إضافة الزوجة بطاقة تموين بطاقة تموين الزوج

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