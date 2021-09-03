ضبط 3 أطنان خضروات مجمدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان خضروات مجمدة بدون بيانات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة مصنع لتعبئة وتغليف الخضروات) بمحافظة الشرقية.