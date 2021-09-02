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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب وبناتها متواجدين.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

احيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل اليوم في جدة وسط اجراءات احترازية مشددة وهذا ابرز ماحدث بالحفل

١- افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.


٢- حرص حسام حبيب وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها.


٣- ظهرت شيرين بفستانين مختلفين خلال الحفل فمرة كانت بالابيض واخرى بفستان اسود.

٤-اشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة بمحموعة من اشهر اغانيها منهم " مشاعر"، كتير بنعشق ولابنطول، وغيرهم وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.


٥-  توافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل مشدد.

شيرين عبد الوهاب تفتتح حفل جده بأغنية نساى

بـ إجراءات احترازية مشددة.. توافد الجمهور إلى حفل شيرين في السعودية


تتراوح أسعار تذاكر الحفل  من 500 ريال سعودي مرورا بـ 1090ريالًا وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز.


وروجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها المقرر اقامته فى المملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف جدة.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع انستجرام:" اهلى واحبائى فى جدة وفى المملكة كلها وحشتونى بجد من قلبى بعد طول غياب على موعدنا باذن الله".

 

وعلى الجانب الآخر تستعد شيرين للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر.


وشاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنيتين جديدتين هما "الحكاية" و"مصر دايماً"، في إطلالة كانت الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما.

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان.

 

ارتداء الكمامات وسط إجراءات إحترازية مشددة الفنان حسام حبيب حفل شيرين عبد الوهاب الحفل

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