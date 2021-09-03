ضبط 32 طن منظفات صناعية مغشوشة بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (32,51 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات "مجهولة المصدر" - 6108 عبوة معطر جو بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمواد الكيماوية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

