الخطوط الجوية الأفغانية تستأنف رحلاتها الداخلية في أفغانستان

أعلنت الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، اليوم الجمعة، أنها تعتزم استئناف الرحلات الداخلية في أفغانستان اليوم.

وقالت حركة طالبان، أمس، إنه من المقرر إعادة افتتاح مطار كابول خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قدمت قطر وتركيا مساعدات مالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال محمد عباس ستانيكزاي، وهو مسؤول بـ حركة طالبان، في تصريحات صحفية، إن "مطار كابول سيتم تشغيله في غضون يومين، وذلك بعد وصول دعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا".

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول الدولي.

واعلنت تركيا أمس عن أنها “تقيم” مقترحات من طالبان وآخرين للتشغيل الآمن لمطار كابول بعد عودة الجماعة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان.