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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. إطلاق هاتف TCL L10 Pro بمواصفات كبيرة وسعر رخيص

رسميا.. إطلاق هاتف
رسميا.. إطلاق هاتف TCL L10 Pro بمواصفات كبيرة وسعر رخيص

أعلنت شركة TCL الصينية رسميا عن هاتفها من الفئة الرائدة TCL L10 Pro بعدد من المواصفات الكبيرة منها بطارية بسعة كبيرة 4000 مللى أمبير، مع سعر رخيص. 


وبحسب موقع  GSMArena فإن هاتف TCL L10 Pro يلبى كل الأساسيات التي يحتاجها جميع مستخدمي هواتف أندرويد لما له من مواصفات متميزة للغاية مع سعر لا يتخطى ال 300 دولارا. 

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مواصفات هاتف TCL L10 Pro 


يأتى هاتف TCL L10 Pro ، بشاشة قياس 6.22 بوصة من نوع IPS LCD، بجودة + HD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف.


ويقدم هاتف TCL L10 Pro  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.


ويعمل هاتف TCL L10 Pro بمعالج من نوع SC9863A من Unisoc بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت. 


ويحتوى هاتف TCL L10 Pro على بطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، مع مقبس لسماعة الرأس ، ونظام التشغيل أندرويد 10.

 

سعر هاتف TCL L10 Pro 

 

ويتوفر هاتف TCL L10 Pro بسعر 250 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 4000 جنيه مصرى ، كما يتوفر باللون الأسود فقط، كما انه تم إطلاقه في البرازيل لأول مرة تمهيدا لإطلاقه في الأسواق العالمية قريبا. 
 

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