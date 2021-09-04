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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان العربي للجان الدور الثاني للثانوية العامة.. ساعات وتغلق تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان العربي للجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

 

 

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

 

كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية لجامعة العلمين الدولية للعام الدراسي2021/2022

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، و إتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

تنسيق المرحلة الثانية 2021.. ساعات على إغلاق باب تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التنسيق لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.

 

 

 

 

تنسيق الجامعات 2021.. آداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية بالعام الجديد

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .

 

شروط القيد في برامج الدراسات العليا بعلوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد  كلية العلوم جامعة عين شمس إنه تم فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر  حتى الخميس 23 سبتمبر 2021 .

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