أخبار التعليم.. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان العربي للجان الدور الثاني للثانوية العامة.. ساعات وتغلق تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، و إتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تنسيق المرحلة الثانية 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب التنسيق لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية العام الدراسى ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .

قال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه تم فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر حتى الخميس 23 سبتمبر 2021 .