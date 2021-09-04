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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة قيام سيدتين بتخدير أصحاب المنازل لسرقتهم

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام سيدتين "منشور صور لهما" بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها .

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بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره .. كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه ، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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