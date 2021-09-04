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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 223 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، السبت، أن عدد المتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 223 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

 

تنسيق المرحلة الثانية 2021

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 4/9/2021.

 

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

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ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

 

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم السبت الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

 

المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2021 مكتب التنسيق وزارة التعليم العالى اخبار التعليم

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