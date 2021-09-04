فوائد التلبينة للتخسيس والمفاصل.. وهل لتناولها أي أضرار؟

فوائد التلبينة للتخسيس، تعتبر التلبينة مشروبا مصنوعا من الشعير والماء والحليب، ويمكن أن تضاف إليه القرفة والعسل والتمر لتعزيز الطعم، وتنتشر في عديد من الثقافات، تستخدم التلبينة للحفاظ على الصحة، والوقاية من العديد من الأمراض، وفيما يلي سنقوم بالتطرق إلى فوائد التلبينة للتخسيس والمفاصل.

فوائد التلبينة للتخسيس

هل التلبينة تزيد الوزن

ويبقى السؤال هل التلبينة تزيد الوزن، والإجابة هنا إن التلبينة بالرغم من احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا انها في الوقت نفسه منخفضة في نسبة الدهون، لذا فإنها مغذية جدًا وتساعد على فقدان الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.



لا فإن التلبية لا تزيد الوزن، وتعتبر التلبينة علاج فعال للسمنة وتساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد؛ حيث أن التلبينة تقلل من الشعور بالجوع من خلال احتوائها على نسبة عالية من الأكارميوم والمعادن التي تتحكم في معدلات الأنسولين في الدم.



ولا يمكن لعشبة التلبينة ان تزيد زيادة الوزن، لأنها تعطي الشعور بالامتلاء لفترات طويلة عند تناولها ، بالإضافة إلى انها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والأحماض التي تهدئ تقلصات المعدة فتقلل الشعور بالجوع.



ويمكن استهلاك التلبينة للحفاظ على الوزن ومحاربة زيادة الوزن، وذلك تعطي الجسم طاقة عالية وبدون التحول إلى الدهون ، وهذه الطاقة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، لذا فهي تستمر طوال اليوم .



ويمكن تناول التلبينة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم عن طريق تناول كمية 40 جرام من التلبينة كل صباح كبديل لوجبة الإفطار ، ويجب تناول التلبينة بانتظام قبل التمرين أيضًا ، وعدم تناول أي طعام بين الوجبات باستثناء الخضار الطازجة والفلفل الحلو كخيار، وذلك حتى لا تسبب التلبينة في زيادة الوزن.

فوائد التلبينة للتخسيس



أضرار التلبينة

ولا توجد العديد من أضرار التلبينة؛ حيث تتكون التلبينة من الشعير والعسل والحليب، وجميع تلك المكونات تمتلك فوائد مذهلة للصحة؛ حيث ان المكون الرئيسي وهو الشعير يحتوي على الدهون، والألياف، والبروتينات، والتي جميعها تقدم فوائد صحية عديدة للجسم.



وتكمن أضرار التلبينة في تناوها بكثرة، مما قد تسبب في بعض الأحيان بعض المشكلات والأمراض العديدة والمتنوعة، وهناك مجموعة من أضرار التلبينة ومنها : مشكلات الجهاز الهضمي، وحساسية الشعير، وانخفاض مستويات السكر في الدم.



من أكثر أضرار التلبينة شيوعًا مشكلات الجهاز الهضمي، وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة مثل الفركتلات، وتكمن اضرار التلبينة في الكربوهيدرات التي تتعرض للتخمر من قبل الألياف، مما يجعلها سببا لتشكل الغازات في بطن الإنسان، وإصابة الشخص الذي قام بالإكثار من تناول التلبينة بالانتفاخ.



وتحتوي التلبينة على عناصر غذائية مهمة يمكن أن تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن على الرغم من فوائد التلبينة إلا أنه يوجد بعض أضرار التلبينة؛ حيث يحتوي الشعير الموجود في التلبينة على الغلوتين (Gluten)، وهو غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، فقد يصابون بآلام في المعدة، والانتفاخ.



وينصح الأشخاص لتجنب أضرار التلبينة، والذين يرغبون في زيادة كمية الألياف تناول التلبينة، لكن يجب أن يفعلوا ذلك تدريجيًا خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين وذلك لتمرين المعدة عليها .



ومن أضرار التلبينة أيضًا أنها سببًا للتحسس لدى بعض الأشخاص من الكبار والصغار الذين يعانون عادة من أعراض الحساسية بعد تناول التلبينة أو حتى فور استنشاقها أو تطبيقها على الجلد حتى، و ذلك بسبب الشعير، وكثير من الأشخاص ممّن يعانون من حساسية الحبوب كالشعير، والشوفان، وغيرها من الأنواع الأخرى للحبوب يجب ان يقللوا من تناولها لكي لا يتعرضوا لـ الحساسية والطفح الجلدي، وصعوبة في عملية التنفس والشعور بالاختناق.



من أضرار التلبينة ايضا التسبب في انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم، لذا يجب تنبيه مرضى السكري عدم تناول التلبينة بكمياتٍ كبيرة، وايضا عدم تناولها قبل إجراء العمليات الجراحية لتجنب انخفاض مستوى سكر الدم، والذي يمكن ان يتسبب في العديد من المضاعفات.



السعرات الحرارية في التلبينة

وتصل السعرات الحرارية في التلبينة إلى حوالى 195 سعرة حرارية في الكوب الواحد، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المواد الغذائية، وكميات كبيرة من الدهون المشبعة والتي تعطي احساس لفترة طويلة بالشبع، لذا فهي مناسبة لمن يريدون خسارة الوزن .



ويمكن لاحتواء السعرات الحرارية في التلبينة ان تجعلها تحتوي على المواد الغذائية، و قيمة غذائية كبيرة يستفيد منها الجسم بشكل كبير، مما يؤدى الى حمايته من العديد من الأمراض والحصول على العديد من العناصر المفيدة.



وبخلاف السعرات الحرارية في التلبية، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التى يحتاجها الجسم فى بعض الأحيان، كما أنها تحتوى على مجموعة من الكربوهيدرات يستفيد منها الجسم جيدا.



وتحتوي التلبية على العديد من العناصر المعدنية المختلفة، مثل: الحديد والفسفور والكالسيوم والنحاس و البوتاسيوم و المغنيسيوم و الفوسفور و الزنك و التى تعمل على المساعدة على التقوية من الجسم.



وبالإضافة إلى السعرات الحرارية في التلبينة فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة، والتى تساعد على بناء الجسم جيدا مثل النياسين و الثيامين و حمض الفوليك وحمض البانتوثينيك و الريبوفلافين.



وتحتوي التلبينة أيضا على العديد من الألياف الغذائية و التى لها العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، و البروتينات المختلفة و التى تعمل على التغذية الجيدة للجسم، وهناك العديد من الفوائد التي تحملها السعرات الحرارية في التلبينه، ومن أهمها :

1- ينشط الكبد بشكل فعال ويساعده على أداء وظائفه.

2- يعالج الضعف العام للجسم ، ويقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين.

3- تقوى الذاكرة عند الصغار والكبار ، بالإضافة إلى أنها تفيد الأطفال الذين يعانون من بطء النمو.

4- إنتاج الحليب عند الرضاعة الطبيعية ، حيث أنها تتعامل مع الإمساك بشكل فعال بفضل احتوائها على كمية عالية من الألياف التي تسهل عمل الأمعاء وسرعة الحركة.

5- يعالج الاكتئاب و يهدئ القولون العصبي ويقي الجسم من أورام السرطان وخاصة سرطان القولون.

6- يساعد الأطفال في علاج العدوانية ، إضافة إلى أن التلبينة تخلص الجسم من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق الجهاز البولي؛ والتي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

7- تخفض ضغط الدم وتحافظ على معدله الطبيعي، لذا فهي مفيدة لمرضى الضغط.

8- تقوي جهاز المناعة في الجسم عن طريق تنشيط خلايا الدم البيضاء.

فوائد التلبينة للتخسيس



فوائد التلبينة للمفاصل

وهناك عدة فوائد التلبينة للمفاصل، بالإضافة إلى أنها غذاء ودواء فعالا تعالج العديد من المشاكل التي قد يتعرض لها جسم الإنسان، وتعتبر التلبينة هي حساء معد من دقيق الشعير بالنخالة ويغلى بالماء على النار ، ثم يضاف له الحليب السائل والمحلى بالعسل الطبيعي .



ويطلق علي التلبينة هذا الأسم، وذلك لأنها تشبه نقاء اللبن والبيض، بالإضافة إلى ان فوائد التلبينة للمفاصل تكمن في أنها تهدئ التوتر العصبي وتساعد الجسم على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق والتوتر..



من فوائد التلبينة للمفاصل أنها تعزز صحة العظام؛ حيث ان مكوناتها تحتوي كل من الحديد، والفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والزنك، والتي جميعها تعمل على تحسين بنية العظام وقوتها.



ومن افضل فوائد التلبينة للمفاصل إنها تخلق نوع من التوازن الطبيعي بين الفوسفات والكالسيوم ضروري لصحة العظام، وتساعد التلبينة في تحقيق هذا التوازن ، مما يحسن من صحة المفاصل ويحميها من الهشاشة.



ومن أفضل طرق تحضير التلبينة للحصول على فوائد التلبينة للمفاصل. لا بد أن تحضر بمكونات صحية وطريقة جيدة، والطريقة التالية هي من أفضل الطرق.

مكونات طريقة تحضير التلبينة للمفاصل :

3 ملاعق كبيرة دقيق الشعير الحبوب الكاملة غير المنخل.

3 أكواب حليب جوز الهند، أو أي نوع حليب متوافر.

3 ملاعق كبيرة عسل.

رشة فانيليا أو قرفة مطحونة.

المكسرات، والهيل للتزيين حسب الرغبة.



طريقة تحضير التلبينة للمفاصل :

1- يوضع دقيق الشعير في قدر ويضاف إليه الحليب، ويحرك جيدًا على نار متوسطة.

2- يضاف إلى القدر رشة الفانيليا أو القرفة، ويترك على النار لمدة 10- 15 دقيقة مع التحريك المستمر.

3- يضاف العسل إلى القدر ويقلب جيدًا مع المزيج.

4- تسكب التلبينة في أطباق صغيرة، وتزين بالمكسرات والهيل والعسل حسب الرغبة.

5- إذا لوحظ أثناء تحضير التلبينة أنها صلبة يمكن إضافة المزيد من الحليب، فأنواع الشعير تختلف عن بعضها بقدرة امتصاص السوائل، كما يمكن استخدام الشعير المنخل، لكن يفضل الشعير غير المنخل؛ لأن قشرة الشعير تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

6- أما بالنسبة للحليب فإن لم يتوافر إلا الحليب الجاف لديكم، فيمكن خلط الحليب الجاف بالماء كبديل جيد.

**مصدر الخبر موقع | worldmisc