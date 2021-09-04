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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حبسه ١٥ يوما ..

أمير كرارة والرداد الأبرز ..القائمة الكاملة لفنانين وقعوا ضحايا "سمكري البني ادمين"

أمير كرارة وسمكري
أمير كرارة وسمكري البني ادمين

أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه  "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص.

 

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم "سمكري البني ادمين".

 

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

 

يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.

 

ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين والفنانات الذين وقعوا ضحايا لسمكري البني أدمين :

أمير كرارة وهاني سعد زوج درة:

نشر سمكرى البني ادمين فيديو له اثناء قيامه بعمل جلسة علاج طبيعي للفنان أمير كرارة ؛ وكان معه أيضآ صديقه رجل الأعمال هاني سعد زوج الفنانة درة ؛ حيث قام سمكري البني ادمين بطقطقة جزء من فقرات ضهرهم ورقابتهم معللا ان ذلك يساهم في عمل مساج للجسم.

مي سليم :

ظهرت الفنانة مي سليم، وهي تقوم بعملية المساج على يد «سمكري البني آدمين»، حيث قامت بعمل مساج للرقبة.

وتداول يوسف مقطع الفديو عبر صفحته على تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، معلقا عليه: «أقوى سمكرة لأحلى فنانة مي سليم».

نجوم مسرح مصر :

قام سمكرى البني ادمين بنرش فيديو مع ظهر ثلاثي مسرح مصر «محمد أنور، ومحمد توب، ومصطفى بسيط»؛ أثناء قيامها بجلسه لهم ؛ حيث قام بطقطقه جزء من ظهرهم ؛ وعمل جلسة مساج .

محمد سامي وادوارد :

قام سمكري البني ادمين بمشاركة فيديو له من المخرج محمد سامي والفنان إدوارد ؛ حيث كان يقوم لهم بجلسة سمكرة على حد قوله ؛ الا ان هذا الجلسة تسببت لهم في مضاعفات ليرفضوا بعد ذلك التعامل معه مرة أخرى.

ماجد المصري :


حرص ماجد المصري على الذهاب الي مركز سمكري البني ادمين لعمل جلسه علاج طبيعي حيث أبدى اندهاشه من هذا الجلسات .

هبة مجدي وريهام عبد الغفور:


أثناء كواليس مسرحية الملك لير قام سمكري البني ادمين لعمل جلسة سمكرة للفنانة هبة مجدي والفنانة ريهام عبد الغفور حيث لدى الثنائي متخوفا من هذا الجلسة .


وكان ايضا من ضمن ضحايا سمكري البني ادمين الفنان حسن الرداد ومنه فضالي والمطرب احمد كامل وداليا مصطفي ومحمد عبد الرحمن  وحمو بيكا والفنانة ساندي التي تسبب لها في مضاعفات كبيرة كانت ستؤدي الى الشلل.

أمير كرارة سمكري البني ادمين مراكز العلاج الطبيعي نجوم مسرح مصر العلاج الطبي

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