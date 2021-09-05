أبو مسلم: صلاح يمثل 50% من قوة المنتخب.. وجيل كوبر أفضل من الحالي

أشاد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت بعودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمباراة الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق إن محمد صلاح يمثل 50 % من قوة المنتخب الوطني، وغيابه بالطبع يؤثر على الفراعنة، كما أن تواجده أمام الجابون مساء اليوم سيعطي ثقة كبيرة لبقية اللاعبين .

واختتم أبو مسلم: "جيل المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أفضل من هذا الجيل، فقد جمع بين الشباب والخبرة، مثل أحمد فتحي وعصام الحضري وغيرهم ، بالإضافة إلى تواجد محمد صلاح والنني والمحمدي، حيث نجح جيل كوبر في بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 ، بالإضافة إلى الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا.