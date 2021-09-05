بفستان أبيض.. إطلالة جذابة لـ بسمة بوسيل عبر إنستجرام

نشرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، وحازت إعجاب متابعيها.

وحرصت بسمة بوسيل على الاحتفال بـ عيد ميلاد تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى.

وفاجأت بسمة بوسيل تامر حسني بعد انتهاء الحفل، وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".

وليست هذه المرة الأولى التى تغنى فيها بسمة بوسيل أغنية لزوجها تامر حسنى ، فسبق وأن أعادت تقديم أغنيته الشهيرة كفاياك أعذار، وطرحتها عبر موقع يوتيوب، وحققت الأغنية ما يزيد عن 7 ملايين مشاهدة.

وكان تامر حسني روى خلال أحد البرامج التليفزيونية قصة حبه لزوجته المغربية بسمة بوسيل، وكيف تعرف عليها.

وكشف تامر حسني أنه التقى لأول مرة بزوجته خلال حفله بالمغرب، ضمن مهرجان "موازين"، وأنه التقى بها كإحدى المعجبات، وأطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت تكتب على كل صورة كلمات رومانسية وكأنه زوجها المستقبلي أو حبيبها.