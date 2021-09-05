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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| انقلاب أتوبيس رحلات بالسويس .. وشيكابالا يتجاهل محمد منير

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مصرع 13 شخصا وإصابة 34 فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات


قال الدكتور اسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، مضيفا أنه تم فتح غرف العمليات للحالات التى تحتاج تدخلا جراحيا.

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موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون والقنوات الناقلة


يواجه منتخب مصر نظيره الجابون اليوم على الملعب الرئيسى  بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

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ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا


كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن أفضل المغنين الذين يحبهم ويستمع لأغانيهم، ولم يذكر من ضمنهم محمد منير.

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محمد صلاح يطلب راتبًا خرافيًا لتجديد عقده مع ليفربول


كشفت تقارير صحفية عن مطالب محمد صلاح المادية من أجل تمديد عقده مع ليفربول الإنجليزي.

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شاهد .. حسام حبيب برفقة شيرين عبد الوهاب وإبنتيها بحفلها في جدة


حرص الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب وإبنتيهما مريم وهنا على التواجد بحفلها في جدة الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية.

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روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص


تحي الفنانة روبي حفلا خاصا مساء اليوم فى أحد الشواطئ بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير وعدد من نجوم الفن.

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القلب مش مبسوط.. صلاح عبد الله يتحدث عن أزمته الصحية الأخيرة


تحدث الفنان  صلاح عبد الله عن إصابته الأخيرة بأزمة قلبية،  والتي استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة.

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واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد


أعلنت منصة واتساب WhatsApp، أنها ستوقف دعم تطبيقها على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون الشهرين المقبلين.

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الاخبار حادث انقلاب اتوبيس مباراة منتخب مصر شيكابالا محمد صلاح شيرين دينا الشربيني

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