عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء اللجنة الثانية بامتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية في البلاغة والإنشاء

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بدأت اللجنة الثانية في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الإنشاء والعلمى امتحان مادة البلاغة، فى ثاني أيام امتحانات الدور الثانى.

 

انطلقت الامتحانات أمس، السبت 4 سبتمبر، وتستمر لمدة 9 أيام، يتم من خلالها عقد لجنتين لكل قسم "الأدبى – العلمى"، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.
 

ويؤدي امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة، في 369 لجنة على مستوى كل القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.
 

تنسيق الأزهر 2021 .. استحداث شعبة التعليم الأساسي بكلية التربية

تنسيق الأزهر 2021 .. أعداد المسجلين للرغبات وعناوين المقرات المخصصة لهم


يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020 /2021م، بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وأعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

 

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617طالبا وطالبة، حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفا و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

 

وتابع: “كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر”.

الثانوية الازهرية امتحانات الدور الثاني امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي مادة الإنشاء مادة البلاغة ثاني أيام امتحانات الدور الثانى القطاعات الأزهرية أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية مكتب وكيل الأزهر مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهر

موضوعات متعلقة

الطريقة الصحيحة لقراءة سورة يس لقضاء الحوائج وأفضل وقت لقراءتها.. الإفتاء توضح

الطريقة الصحيحة للتخلص من ورقة مكتوب عليها اسم الله أو رسوله.. الإفتاء توضح

علي جمعة : التجلي الإلهي يجعل الإنسان مستحضرا لله في كل شيء

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟ الإفتاء توضح

هل دعاء سورة يس له أكثر من صيغة؟ الإفتاء تجيب

هل شفاعة الطفل الميت لوالديه مرتبطة بذبح العقيقة له؟ الإفتاء توضح

هل يجب التحقق من السائل إذا كان محتاجًا للصدقة أم لا قبل إعطائه؟

هل تجوز الصلاة بالبيجامة وفوقها خمار؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجوم الإرهابي بـ كركوك.. وتؤكد تضامنها مع العراق ضد الإرهاب

البنك الأهلي يكشف رغبته فى استعارة لاعبين من الزمالك .. تفاصيل

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير بساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب القديم.. صور

أسهم حمدتو تتجه نحو الفوز بجائزة البارالمبية الدولية.. ويقرر التبرع بها لـ تحيا مصر

في افتتاح مؤتمر العمل العربي برعاية السيسي|تكريم سعفان وأبو الغيط بـ درع تقديرية

انقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

السيسي يتفقد أعمال إنشاء دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حارس مرمى مميز.. ميدو يزف بشرى سارة لـ جماهير الإسماعيلي

رسالة مصطفى محمد تنهي خلافاته مع تريم فى جالطا سراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

اﻟﻤﺰﻳﺪ