بدء اللجنة الثانية بامتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية في البلاغة والإنشاء

بدأت اللجنة الثانية في امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الإنشاء والعلمى امتحان مادة البلاغة، فى ثاني أيام امتحانات الدور الثانى.

انطلقت الامتحانات أمس، السبت 4 سبتمبر، وتستمر لمدة 9 أيام، يتم من خلالها عقد لجنتين لكل قسم "الأدبى – العلمى"، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.



ويؤدي امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة، في 369 لجنة على مستوى كل القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.





يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020 /2021م، بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.



وأعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617طالبا وطالبة، حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفا و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وتابع: “كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر”.