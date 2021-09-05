خبيرة توضح كيفية المحافظة على القلب من انسداد الشرايين والأوعية الدموية.. شاهد

قالت دكتور بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى شخص تعرض لجلطة من قبل فمن الممكن أن يتعرض لجلطة أخرى بعدها، لذلك لابد من عمل فحوصات دم حتى يطمئن على نفسه.

وأضافت" الملا"، خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أنه للحفاظ على نفسك من جلطات القلب أو انسداد الشرايين والاوعية الدموية، لابد من عمل فحص كالسيوم اسكور، ومتابعة النسبة للحفاظ على قلبك من مشاكل تصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، إن كورسات التخسيس التي تقدمها جميعها ممتازة وتساعد على فقدان الوزن، مشيرة إلى أنها فقط ترشح الكورس الذى يناسب الحالة الصحية لكل مريض، سواء كورس المورينجا أو الأكاي بيري أو المانجو الأفريقي وغيره.

وأضافت بسمة الملا خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن أفضل شئ للتخسيس القيام بالكورس المكثف، وهو عبارة عن مجموعة من كورسات التخسيس منها المورينجا والأكي بيري ونقط الحرق والقهوة الخضراء.

وتابعت: "ممكن تخسي من البيت.. وفكرة أننا بنخسس الحالات أونلاين جابت نتيجة رهيبة وخسسنا حالات كتيرة جدا جدا منها"، حيث إنها تقوم بذلك منذ ثلاث سنوات.

وفي سياق آخر، كشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، مؤكدة أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملئ فراغات الرأس.

وقالت وأطلق عليه الكهنة في تلك الوقت «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك تنصح بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.